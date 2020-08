L’A.S.D Follo San Martino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Cupini. Attaccante classe 1997, dal Cadimare Calcio. Il presidente Alessandro Luongo, a nome di tutta la società, ringrazia il Cadimare Calcio e augura a Marco una stagione ricca di soddisfazioni.

Le dichiarazioni di Marco Cupini:

“Avevo diverse offerte, ma ci ho pensato bene e ho capito che a volte il progetto conta di più della serie nella quale si gioca, così ho scelto il Follo San Martino. Arrivo a Follo pieno di entusiasmo. Ringrazio il presidente Luongo e il diesse Sabbatini per l’opportunita’. Permettimi, però, di ringraziare il Cadimare Calcio, al quale faccio il mio personale in bocca al lupo per la nuova stagione, per avermi concesso l’opportunità di approdare in bianco azzurro. Il mio obiettivo? E’ quello di dare il massimo, fare del mio meglio e dare il mio contributo per essere utile al Follo San Martino”

Le dichiarazioni del diesse Sabbatini:

“Con l’arrivo di Marco, giocatore che abbiamo cercato con insistenza, abbiamo completano il reparto degli attaccanti. Mercato terminato? Vediamo anche se posso dire che al 99% abbiamo completato la rosa ma se capitasse qualche opportunità non ci faremo trovare impreparati”

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!