L’Asd Follo San Martino è lieto di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bolla, centrocampista classe 1997 la scorsa stagione nelle file del Valdivara 5 Terre. L’Asd Follo Calcio, nel dare un caloroso benvenuto ad Alessandro gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoazzurra

Queste le prime parole di Alessandro Bolla da neo calciatore del Follo San Martino:

“Sono contento di essere approdato nelle fila di questa Società dove ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho trovato fin da subito un ambiente positivo. Mi metto a completa disposizione dei miei compagni e del mister sperando di poter ripagare la fiducia concessami. Forza Follo San Martino”.

Iniziano ad arrivare le prime conferme per quanto riguarda la rosa del Follo San Martino, che affronterà il prossimo campionato di Promozione.

L’Asd Follo San Martino rende noto di aver riconfermato: il portiere Michel Benedini (1994), i difensori Davide Fregosi (1994) e Alessandro Morroni (1996) e l’attaccante Manuel Galassi (1998).

MANUEL GALASSI

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!