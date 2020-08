L’Associazione Sportiva Dilettantistica Follo San Martino è lieto di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazione sportive dei calciatori Riccardo Alvisi. Attaccante classe ’93, proveniente dalla Forza e Coraggio. E Nader Seyer Moussavi, centrocampista classe ’94, prelevato dal Cadimare Calcio.

Il presidente Alessandro Luongo, a nome di tutta la società, augura ad entrambi una stagione ricca di soddisfazioni.

Le prime dichiarazioni di Riccardo Alvisi:

“Ho scelto il Follo San Martino perché fin da subito mi ha dato un’ottima impressione, sia come società che come staff e compagni di squadra. Quindi ho deciso di cogliere al volo questa opportunità. Il mio obiettivo è di rimettermi in forma dopo questi mesi di inattività e dare il massimo per cercare di aiutare la squadra a centrare l’obiettivo finale“.

Le prime dichiarazioni di Nader Mousavi: