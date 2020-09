L’ASD Follo San Martino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Degano. Attaccante classe 2001 dall’ASD Valdivara 5 Terre.

Il presidente Alessandro Luongo, a nome di tutta la società, ringrazia l’ASD Valdivara 5 Terre. E augura ad Andrea una stagione ricca di soddisfazioni.

Le dichiarazioni di Andrea Degano:

“ Ringrazio il presidente Luongo e il diesse Sabbatini per avermi concesso questa opportunità. Il mio obiettivo? E’ quello di dare il massimo per questa squadra fare del mio meglio. E dare il mio personale contributo per essere utile al Follo San Martino. Permettimi, però, di ringraziare la società del Valdivara 5 Terre. Alla quale auguro una stagione ricca di soddisfazioni, che mi ha concesso questa opportunità di poter approdare in bianco azzurro”

Le dichiarazioni di Claudio Sabbatini:

“Con l’arrivo dal Valdivara 5 Terre di Andrea Degano, giovane molto interessante che alle spalle ha già diverse presenze nel campionato di Eccellenza e Promozione. Possiamo ufficialmente dire che il mercato in entrata del Follo San Martino è definitivamente concluso. Siamo soddisfatti e allo stesso tempo siamo certi di aver costruito una rosa che possa centrare il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza”.

