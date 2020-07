L’Associazione Sportiva Dilettantistica Follo San Martino comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Matteo Priano. Nel ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Priano sarò affiancato dai tecnici: Diego Vigna ( Mister in Seconda ) e Federico Stretti ( preparatore dei portieri ). Mentre il responsabile dell’area medica sarà Mauro Bartolini.

Queste le prime parole di mister Matteo Priano:

“L’inizio di una nuova avventura porta sempre con sé energie positive. I nuovi stimoli e la passione sono il motore che guidano la mia carriera nel mondo del calcio da sempre. Prima da giocatore, ora da allenatore. Tutto ciò viene condito da un sano entusiasmo che mi permette di vivere il campo nella maniera più genuina possibile. L’obiettivo è quello di creare un ambiente che faccia crescere i ragazzi più giovani e divertire i calciatori più esperti. Senza mai perdere di vista l’obiettivo che la società richiede, che per noi, neopromossa, è la salvezza. Penso che soprattutto nelle categorie come la nostra a fare la differenza aldilà dei valori tecnici sia il gruppo e la sua coesione nella ricerca spensierata di togliersi delle soddisfazioni.

I risultati positivi in partita si costruiscono con il lavoro settimanale, il mio compito è quello di rendere il lavoro un divertimento trasferendo ai ragazzi la grinta necessaria per competere in un campionato complesso come la promozione ligure. Ho accolto con entusiasmo e senza troppi tentennamenti la proposta del Follo San Martino convinto sin da subito della bontà del progetto e delle persone in società, con cui ho riscontrato immediatamente unita di intenti e di visione. Ringrazio pertanto la società per la fiducia riposta nei miei confronti e per avermi concesso l’opportunità di misurarmi per la seconda stagione di fila con il campionato di promozione. Il calcio pur restando un momento di felicità, aldilà del risultato, decreta dei vinti e dei vincitori e i vincitori godono di una felicità maggiore; spero che diventi un’emozione ricorrente per i ragazzi quest’anno! Forza FOLLO!“

