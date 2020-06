«Il Follo San Martino comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto tecnico con l’allenatore Andrea Cervia al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto nella stagione 2019/2020. Una stagione che resterà scolpita nella nostra storia. Le dichiarazioni del presidente Alessandro Luongo: “ A mister Cervia e a tutta la squadra della passata stagione va dato merito per i risultati eccellenti ottenuti che, a meno di clamorosi sviluppi da parte degli organi competenti, porteranno la nostra società per la prima volta a disputare un campionato di Promozione”.

«Il Follo San Martino è felice di rendere noto che Juri Lertora è ufficialmente il nuovo Team Manager e Addetto Stampa della società. Queste le prime parole dei nuovo dirigente: “Arrivo con qualche anno di ritardo ma da oggi inizia la mia nuova avventura all’interno della società del Follo San Martino in qualità di Addetto Stampa e Team Manager. Un ruolo che già dal nome fa percepire le sue difficoltà e insidie, ma che cercherò di ricoprire con il massimo dell’impegno e della professionalità.

Permettetemi di ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno collaborato con me, senza di loro non sarei mai cresciuto come uomo e soprattutto come dirigente. Da ognuno di loro, e parlo delle mie precedenti esperienze nelle file del Riccò Le Rondini, MonVer , Monterosso Calcio e Valdivara 5 Terre, ho cercato di apprendere qualche “segreto” che sono certo mi servita in futuro. Ed infine voglio ringraziare il Presidente Luongo Alessandro, Fabio Leonardi e tutte le persone dello staff per questa grande occasione.