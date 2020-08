FOLLO SAN MARTINO, PRESI AMORFINI E CIDALE. Il Follo San Martino ufficializza un doppio arrivo: l’esterno classe 1995 Luca Amorfini (dal Forza&Coraggio), e il centrocampista classe 2000 Leonardo Cidale (dal Cadimare, di proprietà della Fezzanese. Ecco il comunicato della società e le parole del ds Claudio Sabbatini:

«L’Associazione Sportiva Dilettantistica Follo San Martino è lieto di comunicare di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazione sportive dei calciatori; Luca Amorfini, esterno classe ’95, prelevato dalla Forza e Coraggio; e Leonardo Cidale, centrocampista classe ’00 di proprietà della Fezzanese ma nell’ultima stagione nelle file del Cadimare Calcio. Il presidente Alessandro Luongo, a nome di tutta la società, augura ad entrambi una stagione ricca di soddisfazioni. Le dichiarazione del diesse Claudio Sabbatini: ” Oggi è stata una giornata molto importante per il Follo San Martino che si è assicurato, dopo gli arrivi di Alvisi e Moussavi, le prestazioni di due giocatori importanti come, appunto, Amorfini e Cidale”».





