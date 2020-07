FOLLO SAN MARTINO SCATENATO SUL MERCATO, PIAZZA ALTRI DUE COLPI. I Biancazzurri non si fermano e mettono a segno due colpi di mercato. Il quarto acquisto della società è Lorenzo Del Padrone. Centrocampista classe ’95. Il quinto invece è Samuele Bosinco, fantasista anche lui classe ’95. Ecco i comunicati ufficiali della società:

” L’Asd Follo San Martino è lieto di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Del Padrone. Centrocampista classe 1995 la scorsa stagione nelle file del Magra Azzurri.

L’Asd Follo Calcio, nel dare un caloroso benvenuto ad Alessandro gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoazzurra.

Queste le prime parole di Lorenzo Del Padrone da neo calciatore del Follo San Martino:

“Il Follo è una Società importante che ha creduto tantissimo in me e che mi ha contattato subito alla fine dello scorso campionato. Sentire questa grande fiducia mi ha convinto a intraprendere questa avventura Sono molto contento della scelta fatta. Mi aspetto, in virtù dei nuovi arrivati, un bel campionato. Forza Follo San Martino“.

Il direttore sportivo Claudio Sabbatini, dopo aver concluso con i difensori Niccolò Cutugno, Davide Mozzachiodi. E i centrocampisti Lorenzo Del Padrone e Alessandro Bolla.

Piazza un nuovo colpo andando a prelevare dal Sarzana Calcio il talentuoso fantasista Samuele Bosinco, classe 1995. Queste le prime parole di Samuele Bosinco da neo calciatore del Follo San Martino: “Sono emozionato e molto felice di approdare al Follo San Martino, società giovane ma con ambizioni ben definite. Ringrazio il direttore Sabbatini e mister Priano che hanno voluto fortemente il mio arrivo. Forza Follo San Martino“

Il comunicato della società – “L’Asd Follo San Martino è lieto di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Bosinco, centrocampista classe 1995 la scorsa stagione nelle file del Sarzana Calcio.

L’Asd Follo Calcio, nel dare un caloroso benvenuto a Samuele gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoazzurra“.

