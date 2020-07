Sabbatini è ufficialmente il nuovo ds del Follo San Martino.

Il Club bianco azzurro annuncia l’incarico al dirigente ex Intercomunale Beverino.

Ufficiale: Claudio Sabbatini è il nuovo direttore sportivo del Follo San Martino. Lo ha annunciato il club bianco azzurro. Alessandro Luongo, presidente del club, ha commentato così:“Sono contento di dare il benvenuto a Claudio nel nostro team. Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno della nostra Società“.

“ La prima cosa che vorrei dire è che sono molto felice di essere arrivato al Follo San Martino, per me è un onore. Il Follo San Martino rappresenta un’avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante”, ha dichiarato Sabbatini “Conosco bene le aspettative del Club, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida”.

