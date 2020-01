A seguito dello scioglimento del REAL FIESCHI i giocatori della squadra sono liberi di accasarsi dove trovano spazio come se fossero degli atleti svincolati. Il GOLFO PRCA ne approfitta prendendo il bomber FEDERICO MOSTO, uno dei pezzi pregiati di una squadra che, al suo interno, annoverava diversi giocatori di categoria superiore. Come detto uno di questi è sicuramente FEDERICO MOSTO che mister MAURO FOPPIANO conosce benissimo per averlo avuto qualche anno addietro alla corte del suo MOCONESI, squadra con cui il trio MANCUSO-FOPPIANO-MOSTO, ha ottenuto una promozione in Eccellenza e, l’anno successivo, ottenuto una posizione nobile in classifica raggiungendo lo storico traguardo della finale di Coppa Italia regionale. A Mister Foppiano abbiamo chiesto:

“ Contento Mister della trattativa portata a termine dal DS MANCUSO?”

”Certo!!! Sono felicissimo di poter nuovamente allenare il bomber Mosto ciliegina per il girone di ritorno che sarà duro ma spettacolare con molte squadre a giocarsi la vittoria finale.. Quando fallisce una società tutti perdiamo nessuno escluso una sconfitta per il sistema calcio!!! Non parliamo della decisione di togliere i punti alle squadre che avevano meritatamente vinto ASSURDO!!! Vince il calcio IL BOMBER MOSTO aveva richieste dalla SerieD ECCELLENZA PROMOZIONE MA HA SPOSATO IL PROGETTO GOLFO sicuramente rinunciando a TANTISSIMI SOLDI!!!! GRAZIE BOMBER SEI TORNATO A CASA💪💪💪”