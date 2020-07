Il Forza&Coraggio annuncia ufficialmente il nuovo preparatore dei portieri per la prossima stagione sportiva: alle “Furie Rosse” arriva Maurizio Rossi, reduce dall’esperienza con la squadra femminile dello Spezia (Serie C). Ecco il comunicato degli spezzini:

«L’Asd Forza e Coraggio 1914 rende noto di aver trovato l’accordo con il SignorMaurizio Rossi per quanto riguarda il ruolo di Preparatore dei Portieri per la stagione 2020/21. Classe 1963, arriva in rossobianco dopo l’esperienza con la formazione femminile dello Spezia Calcio (Serie C) e lavorerà con il parco portieri composto da Marco Stradini ed Andrea Grippino. L’Asd Forza e Coraggio 1914augura al Signor Maurizio Rossi una stagione ricca di successi e soddisfazioni».

