Il Forza&Coraggio, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia ufficialmente l’arrivo di ben quattro nuovi innesti per la prossima stagione sportiva. Ma non solo: ci sono anche due conferme per le Furie Rosse dello spezzino. Ecco la nota ufficiale della società:

«L’ Asd Forza e Coraggio 1914 rende noto di aver trovato l’accordo per avvalersi delle prestazioni sportive di Matteo Mameli, Giacomo Tonelli, Davide Lunghi, Andrea Grippino e Gennaro Marasco per la stagione 2020/21.

Mameli, centrocampista classe ’96, arriva dal Serricciolo ma in passato ha indossato le casacche di Spezia, Borgosesia, Fiorenzuola e Magra Azzurri tra le altre. Tonelli, difensore classe ’96, arriva dal Serricciolo. In passato lo ricordiamo tra le fila di Spezia e Fezzanese (Serie D). Lunghi, centrocampista classe ’94, arriva dal Cadimare. Per lui un passato tra Valdivara, Fezzanese e Rapallo. Grippino, portiere classse ’90, arriva dal Monzone e torna così nel comune di Portovenere visto che per anni ha indossato la maglia verde della Fezzanese. Marasco, attaccante classe ’83, arriva dal Levanto Calcio ma in passato ha militato per anni nel professionismo con casacche importanti quali quelle di Teramo, Latina, Benevento e Lucchese tra le altre. A tutti i nuovi arrivati l’ Asd Forza e Coraggio 1914 augura una stagione ricca di successi e soddisfazioni.



L’Asd Forza e Coraggio 1914, nell’annunciare i nuovi innesti, rende nota anche l’avvenuta riconferma del centrocampista classe ’96 Simone Cerri e del jolly di centrocampo classe ’90 Daniele Cuccolo. L’ Asd Forza e Coraggio 1914, nel ringraziarli per la scelta fatta, augura loro le migliori fortune in maglia rossobianca.









