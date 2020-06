FRANCESCO COCITO, esperto difensore centrale classe 1982, ha sempre fatto del calcio la sua professione, avendo giocato in giro per l’Italia tra serie C è serie D. Da qualche anno lo ritroviamo tra i dilettanti della sua terra, in Liguria con le maglie di: Pietra Ligure, Cairese, Imperia, Albenga.

Ha fatto parte dei migliori 22 di tutta Italia della serie D, e in una amichevole ad Orvieto contro la Nazionale Italiana Under 21, ha segnato il gol della vittoria. La partita terminò 1 a 0.

Carriera che poteva avere un esito diverso, se non fosse saltato il passaggio dal Derthona al Como nel mercato di dicembre, a causa di un grave incidente di gioco che ne precluse il trasferimento. Era tutto fatto mancava solo la firma. Il Como di Ninni Corda vinse il campionato di serie D. E FRANCESCO COCITO perse il treno che lo avrebbe portato in una grande piazza.