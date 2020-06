La Sestrese ha comunicato l’acquisto del classe ‘95 Frederico Vagge dal Molassana Boero. Questo il comunicato del club verdestellato:

“FREDERICO VAGGE VESTIRA’ IL VERDESTELLATO

Intanto sono ufficiali le prime importanti conferme tra gli altri di Rovetta, Caramello, Ansaldo, Libbi, Di Sisto e Bortolini

La F.S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D’Acierno e il ds Andrea Catania, è lieta di poter annunciare di aver trovato l’accordo per il tesseramento per la prossima stagione – che diverrà ufficiale a Luglio all’apertura delle “liste” – del centrocampista FREDERICO VAGGE.

⚽ Classe ’95, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, Frederico Vagge rappresenta il profilo ideale di giocatore ricercato in questo mercato dalla societá: ancora giovane ma già con importanti esperienza alle spalle in Eccellenza e in Serie D.

Vagge ha disputato tre campionati in Serie D nel RapalloBogliasco dal 2003 al 2006 (59 presenze totali). Poi due importanti campionati in Eccellenza a Vado e uno a Molassana. Nella scorsa stagione ha iniziato sempre a Molassana prima di un brutto infortunio.

💚 A Frederico il benvenuto di tutta la societá, con l’augurio insieme di aprire un nuovo importante ciclo che riporti la Sestrese nel suo ruolo di protagonista a livello regionale.

In attesa dell’ufficializzazione da parte degli organi federali del prossimo campionato da disputare e dei tempi di inizio della stagione,

la F.S. SESTRESE Calcio 1919 è lieta inoltre di annunciare le prime importanti conferme dell’attuale rosa.

🎉📝🔝 Vestiranno il verdestellato anche nella stagione 2020-2021 i portieri Ruben Rovetta (all’undicesima stagione alla Sestrese) e Matteo Bassu, i difensori Fabio Ansaldo, Davide Di Sisto, Francesco Libbi, i centrocampisti Marco Caramello, Nelson Piroli, Andrea Sattin, gli attaccanti Lorenzo Sciutto ed Emanuele Bortolini.

‼️In serenità e senza fretta il dg D’Acierno e il ds Catania, in piena sintonia con lo staff tecnico, sta lavorando per allestire una rosa importante, giovane come negli ultimi anni, ma ambiziosa e in grado di aprire un nuovo ciclo.

Il tutto aggiungendo altri elementi di prima valore soprattutto nella zona offensiva e a centrocampo, per affrontare una stagione all’altezza del nome e della storia centenaria della Sestrese.



🎯 Nelle prossime settimane verranno ufficializzate altre importanti conferme e arrivi di valore assoluto.

