Iniziati gli allenamenti al FUTSAL CLUB GENOVA in Via Canevari 164R (Marassi). Mister qualificati, allenamenti nel rispetto delle normative anticovid, prove gratuite per i ragazzi che vogliono iniziare il percorso di scuola calcio a 5. Portate i vostri piccoli campioni a provare. Quote di iscrizione molto convenienti per info contattare 3713863940.

