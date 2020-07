In fase di calciomercato andiamo alla ricerca dei movimenti chiamando i giocatori. Spesso abbiamo le indicazioni sul movimento, altre volte ci viene detto che ancora nulla è accaduto, come nel caso di Gambarelli, centrocampista classe ’98 che ci dice

Ciao Filippo. Dopo aver iniziato alla Sammargheritese e un lungo periodo durato 3 anni. Hai avuto soddisfazioni personali alla Rivarolese. Facendo ritorno nell’ultima stagione alla Sammargheritese, dove però in giro si dice che non rimarrai.

Quale sarà il tuo futuro?

“Ciao. Si l’anno prossimo non rimarrò a Santa Margherita. La società ha fatto scelte diverse, quindi dovrò valutare eventuali offerte e poi decidere“.

In molti ti hanno accostato al Molassana, c’è del vero in queste chiacchiere?

“Con il Molassana c’è stata una “chiacchierata”, appunto. Ma in concreto non ho ancora deciso dove andare il prossimo anno”.

Definisciti come giocatore quale ruolo prediligi. La tua caratteristica migliore ?

“Il mio ruolo naturale è il centrocampista centrale in un centrocampo a 2. O il vertice basso in un centrocampo a 3. Anche se alla Rivarolese, con Mister Fresia, ho giocato tutto l’anno come mezz’ala. Penso di poter fare meglio il primo perché mi piace molto impostare il gioco, ma anche dare una mano in fase difensiva“.

Quale squadra ti ha dato più soddisfazione in questi anni?

“In questi anni ho avuto molte soddisfazioni. Le più grandi sicuramente sono state il campionato alla Sammargheritese in cui siamo arrivati quarti, quando all’inizio dell’anno ci davano per spacciati. Aggiungo anche l’annata con la Rivarolese ,in cui ci siamo giocati il campionato fino all’ultimo“.

Il tuo futuro ?

“Per il futuro spero di trovare una società che creda in me. Allo stesso tempo spero in un rilancio personale, visto che l’ultimo anno, per vari motivi che sono andati ad influire, non è stato dei migliori e non sono riuscito a dare il massimo come avrei voluto.

