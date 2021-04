3 febbraio 2013 al Chittolina di Vado si gioca Vado – Sestrese gara valida per il campionato di Eccellenza l’arbitro è Gariglio di Pinerolo lo stesso che ha arbitrato SASSUOLO SAMPDORIA.

Gariglio da un rigore al Vado dopo pochi minuti simile a quello non concesso alla SAMPDORIA fe tocco di braccio di FERRARI.

Non da un rigore clamoroso alla SESTRESE e… clamoroso perché dovrebbe dovrebbe rallentare notevolmente l’ascesa di una carriera arbitrale. Ammonisce tre volte lo stesso giocatore prima di espellerlo. Di solito un errore così grave dovrebbe rallentare la carriera e invece dopo soli otto anni Gariglio di Pinerolo scala 5 categorie e lo troviamo ad arbitrare in serie A

