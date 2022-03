Ecco il comunicato ufficiale della società:

Il nostro amato Trofeo Caravella vedrà la partecipazione di tutte le squadre professionistiche di Genova e del Tigullio.

Con enorme piacere possiamo infatti annunciare che Genoa, Sampdoria e Virtus Entella scenderanno in campo a Ca De Rissi dall’11 al 18 aprile, in occasione della 34ª edizione del Trofeo.

“Tutte e tre le società hanno confermato la loro presenza con diverse leve” dichiara il vice presidente Claudio Giansoldati, che poi fa il punto sull’organizzazione del Trofeo.

“Giorno dopo giorno aumentano le partecipanti” spiega. “Siamo già contenti del numero di squadre attualmente iscritte, che pur continuano ad aumentare”.

Se infatti, in passato, le iscrizioni potevano già dirsi chiuse a febbraio, quest’anno abbiamo deciso di lasciare più tempo alle società, comprendendo l’incertezza del momento legata alla pandemia. “In quei mesi tutti avevano altre preoccupazioni in testa, oltre a evidenti difficoltà anche solo a proseguire i campionati in corso”.

Ora che il peggio – almeno per quanto riguarda il Covid-19 – sembra alle spalle, il Trofeo Caravella torna a registrare numeri importanti e incassa la partecipazione delle ‘big’ del calcio ligure.

