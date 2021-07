Giovinazzo e compagni domani alle ore 10:30 esordiranno in campionato in Calabria contro i siciliani del Naxos.

C’è grande attesa per la partenza del campionato di Serie A di Beach Soccer, i ragazzi della Genova Beach Soccer voleranno in Calabria in giornata per l’inizio del campionato.

Mister Mango ne convoca 13 per la 1°tappa di campionato. In porta l’eterno capitano Giovinazzo ed Alesso, in difesa Napello Grilli e Stefanzl.

Laterali Oliviero, Brema, Cappannelli, Revello e Brunelli, in attacco Romei, Rossetti e Malinconico.

Sabato in campo alle ore 16:30 contro la Romagna, e Domenica la sfida impossibile contro il favorito Cagliari alle 10:30.

Tutte le partite dei ragazzi genovesi saranno in diretta streaming sul sito.

