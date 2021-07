A Begato nasce l’Academy, una nuova realtà che intende andare incontro alle esigenze del territorio creando un polo di Scuola Calcio che possa trasmettere ai bambini un senso di appartenenza. La Genova Calcio per scelta preferisce lasciare all’Academy il ruolo fondamentale dell’accoglienza. Per introdurre i piccoli atleti ai primi calci, seguendone l’evoluzione tecnica e la crescita per inserirli successivamente nel proprio Settore Giovanile. Che ha un respiro agonistico regionale. L’Academy potrà usufruire di tutti i servizi e convenzioni che la Genova Calcio offre ai propri tesserati e della collaborazione del Begato Calcio.

Che essendo da anni radicato nel quartiere supporterà la Scuola Calcio con un’ opera di divulgazione del progetto, affiancando la Génova Calcio in questa operazione che prevede anche una collaborazione tecnica tra le due società. La nuova realtà opererà sul Campo Sportivo Dario De Martini (CIGE). E sara’ condotta da tecnici qualificati. Nelle prossime settimane verranno definiti i quadri societari e tecnici. Nel frattempo nei giorni 5 – 7 – 9 Luglio si terranno i primi Open Day presso il CIGE. Dove la nuova realtà insieme accoglieranno i bambini per un primo incontro conoscitivo.

