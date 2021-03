Alla corte di Mister Maisano potrebbe aggiungersi anche Michael Fabio Orlando. Attaccante classe ’99, che in Eccellenza ha vestito le casacche di Molassana, Campomorone Sant’Olcese, Little Club. Ha miltato anche in Serie D con la Lavagnese, il Dro Alto Garda Calcio e lo Sporting Recco. La società ringrazia il Molassana, il Serra Riccò e l’Arenzano per la disponibilità mostrata nei confronti della Genova Calcio.

