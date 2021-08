A.S.D.Genova Calcio rinforza lo staff tecnico del settore giovanile con il ritorno del preparatore dei portieri Massimo Bottura.

Dopo aver lasciato il calcio giocato (Sammargheritese, Rapallo, Entella) Massimo inizia la carriera come preparatore nel settore giovanile della Sestrese. Per continuare in prima squadra fino ad arrivare alla serie D dove militerà dal 1987 al 1995. Dopo un breve periodo in Promozione, Massimo torna nelle categorie di Eccellenza e serie D affiancando allenatori del calibro di Beppe Maisano e Luca Monteforte .

Francesco Maisano Coordinatore area tecnica SGS commenta il gradito ritorno :’‘Massimo Bottura è una garanzia sotto ogni punto di vista, sia in campo che fuori è in grado di unire la competenza acquisita negli anni in cui ha collaborato con i più grandi allenatori. Con la capacità di empatia con i ragazzi che lo rende un mister, non solo molto preparato ma anche disponibile ed in grado di comprendere le esigenze degli atleti per poterli far rendere al meglio e farli crescere .Massimo unisce competenze tecniche e tattiche ad alti valori educativi che difficilmente si trovano sui campi da calcio “.

Asd Genova Calcio ed il presidente Marco Vacca augurano a Massimo una stagione ricca di emozioni.

