Genova Calcio aggiunge un importante tassello al mosaico societario con l’arrivo della dirigente Giulia De Stefano.

Nonostante la giovane età Giulia ha un passato da arbitro federale. Ecco la breve intervista di Laura Bevilacqua

Giulia facciamo conoscere il tuo ruolo di addetto all’arbitro?

“Il mio compito è accogliere gli arbitri al loro arrivo al campo e garantire per tutta la permanenza presso il nostro impianto la massima disponibilità per tutte le informazioni necessarie. Come ex Arbitro ho esperienza delle problematiche che si possono incontrare e il modo per risolverle. La mia presenza al campo sarà costante perché l’addetto all’Arbitro è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via.”

Può succedere di essere esposto a conflitti di natura verbale ma anche fisica, come pensi di affrontare situazioni di questo genere e quanto ti sarà utile la tua precedenti esperienza arbitrale?

“Durante la mia carriera non ho mai avuto problemi a gestire conflitti di natura verbale.

Penso che ci deve essere sempre un dialogo costruttivo fra le parti (arbitri, giocatori, dirigenti) e che la

discussione non deve mai sfociare in insulti o peggio in aggressione fisica. Durante la partita l’agonismo è una

componente fondamentale ma senza esagerazione e sicuramente non a scapito del

divertimento, dell”educazione e della sportività.”

I tuoi obiettivi a livello societario coinvolgano altri settori oltre alla Prima Squadra?

“Spero ovviamente di fare un buon lavoro per la nostra Prima Squadra ma il mio ruolo non sarà soltanto questo, voglio dare un apporto didattico anche negli altri settori della Genova Calcio.

Mi piace insegnare ai ragazzi dell’Attività di base e del Settore Giovanile, in collaborazione con i loro

allenatori e dirigenti, le regole del gioco per permettere loro di distinguersi in campo non solo per i valori calcistici.”

Nel dare a Giulia il benvenuto le auguriamo buon lavoro e arrivederci a presto sul campo.

Articolo di Laura Bevilacqua

