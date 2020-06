GENOVA CALCIO: Botto di mercato arriva PIACENTINI. Tutte le trattative in piedi

Botto di mercato della Genova calcio che si assicura le prestazioni sportive del forte attaccante RICCARDO PIACENTINI classe 1990. La scorsa stagione al VADO dove ha realizzato 4 reti in 19 partite.

Precedentemente PIACENTINI era stato uno dei protagonisti della favola ALBISSOLA. Squadra con la quale aveva vinto il campionato di ECCELLENZA e di SERIE D, a cavallo degli anni 2016/2018 realizzando 24 reti.

IL profilo dell’attaccante è di tutto rispetto visto le casacche indossate: Savona, Ligorna, Chiavari Caperana, Acqui, Lavagnese, Entella, Sestrese per un totale di oltre 300 partite giocate in Serie D.

Ma la GENOVA CALCIO non sta alla finestra e arrivano le indiscrezioni che il portiere DONDERO e del difensore RIGGIO abbiano trovato un accordo per il futuro. Mentre alla voce partenze c’è da annotare i nomi di Bomber ILARDO destinazione BAIARDO e di MASSARA.

le indiscrezioni sui bianco crociati, sembra infatti che la società sia molto vicina a concludere l’accordo con un altro mostro sacro del calcio dilettantistico ligure come JACOPO ZUNINO. 33 anni capitano del LIGORNA , difensore abilissimo anche nella fase offensiva. Uno dei giocatori più completi della categoria.

Anche ZUNINO come PIACENTINI ha praticamente giocato quasi sempre in Serie d con le maglie di Rapallo Bogliasco, Sestri Levante, superando le 300 presenze in categoria.

le indiscrezioni non si fermano qui, pare che la Genova Calcio possa essere interessata anche ad altri giocatori di spessore come VALLERGA (Ligorna). DA MONTE e RUSCA. Lorenzo Vallerga attaccante classe ’00, un giovanissimo della categoria, che quest’anno è riuscito a realizzare due reti. Durante la sua carriera a militato in Eccellenza, con la maglia del FINALE. Riuscendo addirittura a realizzare 9 reti nella stagione 2018/19. Senza contare le presenze nella primavera della Virtus Entella.



Ovviamente potrebbe anche essere che tutte queste siano solo voci di mercato che il caldo vento estivo possa portare via con un battito di ali.

Torna alla HOME di Dilettantissimo