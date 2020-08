A. S. D Genova Calcio comunica che Leonardo Serinelli, centrocampista con esperienze importanti in società quali Sampdoria, Tuttocuoio, Ligorna e Rignanese, viene confermato dopo l’ottima stagione con i nostri colori. Comunica altresi’ l’acquisizione di Daniel Di Francesco. Terzino cresciuto nel Moreland Zebras a Melbourne (Australia). E con esperienze in Italia nell’Athletic, Genoa e Virtus Entella. Altri due importanti tasselli, per la squadra di Mister Beppe Maisano. La società augura a Leonardo e Daniel una stagione ricca di soddisfazioni.

