Come anticipato da Dilettantissimo, al ritorno di Andrea Parodi, si aggiunge anche quello di Francesco Ilardo. Ecco il comunicato ufficiale della società:



A.S.D GENOVA CALCIO comunica, di aver portato a termine un importante innesto per il nuovo Campionato di Eccellenza 2021/22. Ritorna a far parte della famiglia biancorossa Francesco Ilardo classe 1990 cresciuto nella Sampdoria con esperienze nel Savona, Acqui, Acquanera Novese e di recente US Libarna Valenzana Mado e Baiardo. Il Presidente Marco Vacca, Beppe Maisano e tutta la Società danno a Francesco il bentornato.

