È mancato oggi Stefano Grassi, ex Presidente e Vice della CulmvPolis, dirigente della Genova Calcio.

Marco Vacca, attuale presidente della Genova calcio, lo descrive così: “grande amico mio e di Alessandro Mercurio…..insieme per tanti anni abbiamo condiviso gioie e dolori… risate e arrabbiature, con il compianto Presidente Derry Hart abbiamo affrontato avventure calcistiche stimolanti che hanno saldato l’amicizia nata per la comune passione per il calcio … sampdoriano verace .. ex ultras e Sampierdarenese doc, anche se abitava nel levante è sempre rimasto legato alle sue origini sotto la lanterna…. Buona forchetta e ottimo bevitore aveva un sorriso contagioso è una simpatia unica…. Non riesco ancora a credere che non ci sia più …. Un altro amico che se ne va….. insieme a Derry e a Fabio ci sosterrà dal cielo tirando qualche beo in stile ultras….ti voglio bene Stefano un abbraccio da parte di tutti gli ex Culmvpolis e dalla Genova Calcio che anche grazie a te e oggi la realtà che tutti conoscono.