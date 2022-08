Queste le parole di Laura Bevilacqua:

“Ho deciso di lasciare la Genova Calcio, è stata una decisione ponderata e sofferta, i “divorzi” d’altronde, avvengono sempre dopo periodi di amore e devozione, ed è stato cosi. Ringrazio Marco Vacca, al quale devo molto e tutti i miei più cari collaboratori ai quali chiedo di non volermene per la decisione presa, grazie infinite Matteo Marini, Rosario Aveni, Laura Galluccio, Pino Russello, Adriana Burra, Alessia Tugulu, Gianluca Piccarreta, il gruppo tornei al completo, Alessandro Bevegni, Francesco Maisano, Michele Orlando, Massimo Raspa, Beppe Maisano, Max Bruzzone, Maurizio Carrea,Tano Amato, Danilo Rossi, Michele Parodi, Bruno e Nicoleta Faraci, Andrea Storace, Enrico Parricchi, Manuel Caiti Fabio Santomauro e Riccardo Marini, tutti i tecnici di Genova Calcio, Academy Begato Calcio e gli efficientissimi dirigenti di leva ringrazio tutti di vero cuore auguro come sempre una stagione ricca di soddisfazioni e crescita personale. A presto sui campi”.