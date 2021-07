Siamo lieti di presentare due nuovi ingressi nell’organigramma della Juniores e del Settore Giovanile per la stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto a Cristiano Monti allenatore della Juniores regionale d’eccellenza. Dal 2015 al 2019 allenatore Juniores del Busalla calcio. Dal 2016 al 2021 Collaboratore tecnico e match analyst Prima Squadra Busalla Calcio. E Guido Minetto allenatore Allievi U17 leva 2005 ex giocatore Primavera Genoa con esperienze professionistiche in realtà importanti Rondinella Firenze, Lugo di Romagna, Poggobonsi, Casale, Cuneo Sestrese e Vado. Collaboratore tecnico in Serie D ed Eccellenza e allenatore Settore Giovanile Genoa nelle categorie Esordienti, Giovanissimi, e allenatore in seconda Allievi e Primavera.

