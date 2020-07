Il ritorno alla Genova Calcio di Enrico Nelli, sembra una formalità.

Ad affermarlo è lo stesso giocatore che conferma la veridicità della nostra indiscrezione e parla già da attaccante biancocrociato. Nello scorso campionato di Eccellenza, Nelli era balzato alle cronache per la bella stagione vissuta da protagonista con la maglia del Busalla. Al telefono il classe ’99 ci risponde e rilascia una breve intervista.

Ciao Enrico abbiamo saputo che, dopo due stagioni al Busalla, sei in procinto di tornare alla Genova Calcio. Come hai passato il tuo periodo?

“Ciao Ale. Mi sono trovato benissimo! Sia sotto il punto di vista dell’ambiente che a livello di compagni, ho avuto la fortuna di trovare persone splendide. Persone che sono diventate molto più che semplici compagni di squadra, ma veri e propri amici.”

Quanto è stato prolifico, in termine di reti realizzate, la tua stagione con la maglia del Busalla?

“A Busalla nell’ultima campionato sono riuscito a mettere a segno 11 reti. Ma è andata bene anche come partecipazione alla manovra offensiva visto che sono stato protagonista di 3 assist. Direi che nel secondo anno sono riuscito ad esprimere meglio le mie caratteristiche poiché in quello precedente, 2018/2019, sono arrivato a metà stagione e non sono riuscito a dare il massimo.”

Parlando della prima stagione a Busalla quanto è stato difficile per te ambientarsi in una squadra già formata e a campionato iniziato?

“Sono arrivato a gennaio, ma nonostante ciò sono riuscito ad ambientarmi subito! Come ti ho detto prima non è da tutti avere la fortuna di ritrovarsi a giocare in un ambiente bello e con persone così splendide. Per questo motivo da subito c’è stata intesa sia con il Mister che con i compagni. Infatti la stagione seguente, sapevo di avere la fiducia di tutti e ho giocato in maniera istintiva seguendo le direttive del mister. Posso aggiungere che rimarrò sempre un tifoso del Busalla, e che auguro il meglio a ognuno di loro.”

Cosa ti aspetti da questa nuova stagione alla Genova Calcio?

“Innanzitutto sono contentissimo di poter tornare a giocare alla Genova Calcio. Sono consapevole che quella che verrà sarà un’annata difficile, ma nonostante tutto prevale la voglia di scendere in campo determinato con la voglia di fare bene e riconfermare la stagione passata applicandomi al massimo. Non vedo l’ora di ricominciare la nuova stagione. Le motivazioni sono molte e la voglia di giocare ancora di più.”

Dopo la conferma dell’attaccante sembrerebbe non essere solo un’indiscrezione.

