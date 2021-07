Il talentuoso attaccante della Genova Calcio, volta pagina e si cala in una nuova dimensione. Scegliendo di giocare nel campionato di promozione Piemontese, con l’Ovadese. Che milita, appunto, in promozione con ambizioni di salire rapidamente in categorie più nobili. L’Ovadese per raggiungere questo prestigio traguardo, punterà molto sull’attaccante genovese classe ’99 Enrico Nelli. Ecco il comunicato ufficiale della squadra piemontese:

Arriva dalla Liguria il primo acquisto dell’Ovadese. Si tratta di Enrico Nelli , attaccante, classe 99, cresciuto nelle giovanili del Genoa e poi nell’Entella per intraprendere successivamente il percorso in formazioni maggiori di prestigio della Riviera quali il Ligorna dove iniziò nella Juniores Nazionale per poi giocare in serie D, quindi in Eccellenza a Rapallo. A seguire due stagioni a Busalla con Mister Cannistrà e la scorsa stagione nel Genova Calcio con Maisano. Ora l’arrivo ad Ovada con buone referenze dove probabilmente sarà affiancato da altri giocatori provenienti dalla Liguria

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!