La Genova Calcio ha il suo nuovo Direttore Sportivo: si tratta di Angelo Seghezza. Ecco il comunicato della società genovese: «ASD Genova Calcio comunica che, la direzione sportiva per la Stagione 2020 2021 sarà affidata ad Angelo Seghezza, ex giocatore professionista, ha maturato una grande esperienza da Direttore sportivo nelle ultime stagioni all’Arenzano. Il Presidente Marco Vacca e tutta la Società danno il benvenuto ad Angelo e gli augurano un anno ricco di soddisfazioni».

Intanto, la società di Marco Vacca saluta e ringrazia Maurizio Medulla ed Erika Repetto, che proprio in questi giorni hanno intrapreso nuove avventure – rispettivamente con Rapallo Rivarolese e Busalla. E questa è la nota ufficiale con cui i genovesi si congedano dai due ormai ex Responsabili della Comunicazioni e Addetti Stampa: «A. S. D. Genova Calcio ed il Presidente Marco Vacca fanno a Maurizio Medulla ed Erika Repetto, i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e auguri delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale».

