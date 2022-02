La Genova Calcio piange la prematura scomparsa di Fabio Luccherino, dirigente storico della Genova Calcio ed ex portiere dilettante.

Fabio è morto in Svizzera mentre svolgeva il suo lavoro in fase di scarico (era un autotrasportatore) in una situazione che ancora dovrà essere chiarita.

La nostra redazione, profondamente colpita e addolorata, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Luccherino.

Alla Genova Calcio con in testa il presidente Marco Vacca lo ricordano così:

Il mio legame con Fabio parte da lontano, la frequentazione al Circolo e poi la nascita della Culmvpolis, dove da subito diventasti il magazziniere, poi allenatore degli amatori nei campionati AICS …. E le serate di musica al circolo, le bevute, le discussioni di calcio… le risate… da anni insieme …amici…. Fratelli….riposa in pace Fabio…. Proteggici da lassù.

La ASD Genova Calcio si stringe alla famiglia Luccherino, alla moglie alla figlia Asia.

Oggi ci lascia un pezzo della nostra famiglia, uno di noi.

Ciao Fabio, riposa in pace