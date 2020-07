GENOVA CALCIO, UFFICIALIZZATI MAISANO E VALLERGA. La Genova Calcio ufficializza due operazioni in entrata: Francesco Maisano e Lorenzo Vallerga. Ecco i due comunicati:

«A. S. D. Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco MAISANO per la stagione 2020/2021, centrocampista, ex Vallescrivia già in maglia biancorossa dal 2016 al 2018. Da parte di tutta la società un caloroso bentornato a Francesco».

«A. S. D. Genova Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/21 Lorenzo VALLERGA, centravanti scuola Entella , nell’ultima stagione al Ligorna serie D (20 presenze 2 gol) ed ex del Finale in Eccellenza (26 partite 8 gol). La società porge un caloroso benvenuto a Lorenzo».

