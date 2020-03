GENOVA SPESA A CASA: APiCi propone un servizio di spesa a domicilio su ordinazione telefonica svolto dai volontari e dagli operatori dell’associazione. Che opera dal 2009 a Genova nel campo dell’assistenza agli anziani, disabili e famiglie.

Il nostro operatore, contattando telefonicamente l’Associazione, provvederà a fare la spesa nei Vostri negozi di fiducia. Tutto ciò in base alla lista che riceveremo telefonicamente. Per le seguenti tipologie di prodotti: alimentari, giornali, bevande, prodotti per la casa e ferramenta.

SPESA IN NEGOZIO, RISTORANTI DA ASPORTO E PIZZERIE, SUPERMARKET, NEGOZI DI QUARTIERE. TELEFONA ORA PER PRENOTARE UN NOSTRO OPERATORE.

CLICCA QUI PER INFO NUMERI, GENOVA SPESA A CASA.

