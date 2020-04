Ci sono partite che ognuno di noi porta nel cuore. Partite di cui ti affretti a chiedere il dvd o il link su YouTube, quelle partite di cui tagli i pezzi sul giornale e te li appendi in camera. Succede però, tante volte, che di quelle partite si perda traccia… “Ma dove l’ho messa… dove è finita?!” vi chiedete disperati. “Eppure ero sicuro di averla conservata… c’era la mia doppietta, il mio gol su punizione…”

Don’t panic. Siamo qui per voi. Il magico Enrico Figus mette cuffia e pinne e si tuffa nell’archivio dei ricordi di Dilettantissimo, pronto a riemergere con i reperti più disparati.

Riccardo Bruzzone ci ha contattato chiedendoci informazioni riguardo alla partita della storica promozione in Promozione della Genovese, datata maggio 2011. Una partita andata apparentemente perduta, ma che Enrico è riuscito a recuperare e riportare alla luce.

All’Andersen di Sestri Levante la Genovese passa 2-0 contro il Don Bosco Spezia (reti di Criscuolo al 30′ e di Leale al 75′) e si aggiudica la Promozione: a raccontare l’impresa “genovese” c’erano Simone Novara e Simone Maggi. Buon tuffo nel passato a tutti.

