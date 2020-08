Gianluca Marrale è un nuovo giocatore del Sestri Levante. Il ragazzo, cresciuto nel Settore Giovanile del Golfo Paradiso, aveva esordito in Promozione a 16 anni, trovando spazio in prima squadra sin da giovanissimo. Ecco i saluti della sua ormai ex squadra Golfo PRCA:

«Dalla prima squadra alla serie D: GIANLUCA MARRALE, un giovane in cui credere.