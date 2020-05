Stamattina è arrivato il comunicato ufficiale del Baiardo riguardante la separazione tra i draghetti e il tecnico Gianni Baldi. Queste le dichiarazioni di Baldi rilasciate al nostro Claudio Bianchi:

Mister Baldi, può farci un bilancio della sua esperienza a Baiardo?

“Sono state due stagioni straordinarie perché ho avuto modo di lavorare con una società molto organizzata, tra le migliori nel panorama ligure. Il primo anno è andato decisamente bene: sono subentrato in una situazione difficile di classifica e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Nella seconda stagione abbiamo giocato alla pari con tutti. Purtroppo non è arrivato qualche risultato in più e probabilmente non è stato solo per sfortuna.”

Come mai la separazione?

“Ho capito che non c’era più la fiducia piena da parte della società e in queste situazioni è meglio lasciarsi con la reciproca stima. Il Baiardo è una società molto organizzata in cui mi sono trovato bene e spero che ottengano i risultati che si sono prefissati e che sono certamente alla loro portata.”

