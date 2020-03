Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione. Questa settimana per l’Eccellenza abbiamo raccolto le convocazioni di Gianni Cannistrà, allenatore del Busalla.

Le Regole sono semplici, le ricordiamo ancora: l’allenatore sceglierà 11 giocatori ruolo per ruolo, con al massimo tre giocatori della propria squadra; nel caso venissero inseriti, dovrà fornire un’alternativa selezionando il giocatore di una squadra diversa dalla propria. Il fuori quota è invece facoltativo. Il tecnico sceglierà inoltre il collega avversario che più lo ha impressionato e l’arbitro che ha apprezzato di più.all

Ecco la formazione di Gianni Cannistrà (4-3-3):

DONDERO (Genova Calcio); PANE (Sestri Levante); DEL NERO (Sestri Levante); NAPELLO (Baiardo); ANSELMO (Albenga); FASSONE (Campomorone); SANCINITO (Imperia); SELVATICO (Sestri Levante); SAVIOZZI (Cairese); BATTAGLIA (Baiardo); CAPRA (Imperia).

Allenatore: CAVERZAN (Ospedaletti)

Arbitro: Celeste BELLO (La Spezia)

