L’intervista di Radio Babboleo al Presidente della FIGC Giulio Ivaldi.

Il calcio dilettantistico prepara la ripartenza. Il 15 gennaio potrebbe essere un giorno importante per la ripresa degli allenamenti degli sport di contatto e di squadra, attualmente vietati dal dpcm. Una data che, se confermata, potrebbe essere la base per la ripartenza anche del calcio ligure. Giulio Ivaldi, presidente regionale FIGC ha fatto il punto sulla possibile ripartenza e ha indicato la settimana compresa tra il 31 gennaio e il 7 febbraio per la ripresa dei campionati. Tutto dipenderà però dall’andamento del contagio e dalle decisioni del governo.

“La ripartenza è più nelle nostre corde. Aspettiamo che il Governo ci permetta di riprendere gli allenamenti collettivi. Abbiamo come primo obiettivo la salute dei ragazzi/e. Marzo è distante, come data abbiamo 15 Gennaio, siamo speranzosi. Abbiamo concesso alle società 3 settimane per poter riprendere condizione fisica e tecnica per poter poi ripartire. Le due date sono 31 Gennaio e 7 Febbraio per quanto riguarda la ripresa”.

L’intervista completa la trovi su: Radio Babboleo

