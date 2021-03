Due conferme e tante novità nella nuova giunta del Coni Liguria. Antonio Micillo è stato rieletto presidente e in giunta ritrova anche Furio Ginori, in rappresentanza degli atleti. Tutti nuovi i membri di giunta in rappresentanza delle federazioni: entrano Andrea Fossati (tennis), Stella Frascà (calcio) e Franco Melis (hockey). Per le discipline associate è stato eletto Piero Picasso (savate e kickboxing), mentre Francesca Canicchi (Endas) è la rappresentante degli enti. I tecnici hanno eletto infine Roberto Valle (pallavolo).

Lasciano la giunta del Coni per limite dei due mandati raggiunto, Anna Del Vigo, Pino Raiola, Alberto Bennati e Marco Callai. Esce anche Tiziano Pesce (Uisp) e con lui il “tecnico” Filippo Tassara.

