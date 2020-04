Il nostro GOL DEL POMERIGGIO oggi sfocia nell’ACCADDE IL: abbiamo selezionato oggi la rete di AMIRANTE (stagione 2014/2015)

11/05/2015: siamo tornati indietro di cinque anni per trovare il nostro “Gol del Pomeriggio”. Al Macera di Rapallo va in scena il derby fratricida tra Rapallo Bogliasco e Lavagnese, che vale la semifinale play off di Serie D. L’incontro finisce 1-3 in favore degli ospiti in maglia bianconera di mister Dagnino: la rete che abbiamo scelto è quella di Savio Amirante al 35esimo minuto di gioco (del provvisorio 0-3). Su un capovolgimento di fronte parte la cavalcata del talento di Cornigliano, partecipa all’azione un giovanissimo Nura Abdullahi (che arrivò al professionismo, tra Spezia e poi Roma, passando per il Perugia, ma che purtroppo si ritirò all’età di 21 anni per problemi cardiaci) che permette a “mister” Amirante di finalizzare questa splendida azione.

Rivediamo allora la rete di Amirante:

Ed ecco il servizio completo del match RAPALLO BOGLIASCO – LAVAGNESE, a cura di Simone Maggi:

