Il “Gol del Pomeriggio” scelto oggi per voi risale al 2017: si tratta della rete di Anselmi, con la maglia del Torriglia!

21/05/2012: campionato strepitoso di Cogoleto e Torriglia (vanificato dall’incredibile cavalcata del Sant’Olcese), che si ritrovano al Maggio di Cogoleto nella semifinale di playoff di Prima Categoria B. Un Cogoleto “tutto-cuore” che per due volte riesce a rimontare la situazione di svantaggio, staccando così il biglietto per il prossimo turno in cui affronterà la vincente del Girone A.

La rete selezionata oggi è quella del sempre verde Federico Anselmi: l’ex Sestrese raccoglie e controlla di testa il lancio lungo di Pasqui, prende la mira e con il sinistro mette in rete il nuovo (momentaneo) sorpasso del Torriglia. Ecco la rete realizzata dal “bomber di via Isonzo”:

Qui sotto invece il servizio della partita realizzato da Simone Maggi:

