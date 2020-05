Ritorna l’appuntamento con il nostro “Gol del Pomeriggio”: per questo lunedì, vi riproponiamo la rete di Antonelli, con la maglia della CULMV! 08/01/2012: prima giornata di Eccellenza nel girone di ritorno. Al Chittolina il Vado seconda forza del campionato ospita la Culmv Polis colpo grosso dei genovesi, che riescono a imporsi per 0-2.

Entrambe le reti vengono realizzate nel primo tempo: a portare in vantaggio i genovesi dopo soli tre minuti, è la rete di Pigliacelli; il gol del raddoppio arriva invece a una manciata di minuti dal termine della prima frazione: Antonelli su punizione, dalla mattonella dei 20 metri, va a togliere le ragnatele sotto l’incrocio là dove Iannatone non può arrivare. Ed è proprio la rete di Antonelli ad essere selezionata oggi come “Gol del Pomeriggio”:

Le immagini del match grazie al Servizio di Ambra Mazzone e Bruno Desole:

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO ANCHE SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME.

LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

DEDICATO A: CHIEDETECI UN RICORDO, PROVEREMO A RIPROPORVELO

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE.

DILETTANTISSIMO XD (SU IG): UN VIDEO AL GIORNO PER STRAPPARVI UNA RISATA PRIMA DI CENA!

CAPITANO, MIO CAPITANO: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN CAPITANO NEL MONDO DEI DILETTANTI

C’È SOLO UN PRESIDENTE/DIRIGENTE: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN PRESIDENTE!

UNO… IN PIÙ: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN GRANDE NUMERO UNO DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO

MA SE GHE PENSO: GENOVESI… D’ESPORTAZIONE!

NEXT GEN: ASCOLTIAMO LE PAROLE DELLE GIOVANI PROMESSE DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO!