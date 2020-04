Per il nostro “Gol del Pomeriggio” oggi voliamo alla stagione 2013/2014: oggi abbiamo selezionato la rete di Cappellano!

Il 22 dicembre si è giocata infatti un’ultima importante partita prima della sosta natalizia. Siamo nel girone A di Promozione, e al vecchio CIGE andava in scena CAMPOMORONE – ALBISSOLA, importantissimo match crocevia per entrambe le squadre, separate da un solo punto in classifica. Partita che però non va oltre al pari (1-1): sono gli ospiti a passare in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Rosario Granvillano. Nella ripresa, a rispondere per gli ospiti, è capitan Alessandro Cappellano, che s’inventa questo gol:

Ed ecco il servizio del match a cura di Carlo Casarico (immagini e montaggio di Daniele Orlandi):

Mettiamo le cose in chiaro: ci dispiace tanto, ma il nostro inviato ha confuso Pozzati con Cappellano… cogliamo l’occasione per rettificare e smentire ufficialmente il nostro povero Casarico!

22 dicembre 2013: CAMPOMORONE-ALBISSOLA 1-1 (servizio di Carlo Casarico e Daniele Orlandi)

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

DILETTANTISSIMOTV E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.