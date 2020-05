Abbiamo attinto dall’archivio di Serie D per il “Gol del pomeriggio” di oggi: abbiamo scelto infatti la rete di Currarino, con la maglia della Lavagnese!

02/03/2014: Lavagnese – Chiavari è il super Derby in Serie D, una gara imprevedibile e che spesso nella storia di questa partita si è risolta oltre il novantesimo minuto, come ci ricorda il nostro Simone Maggi. E così è accaduto anche in questo caso: al 27° Amirante batte Stancampiano e sblocca il match, risponde baudinelli con un incornata vincente che riporta in equilibrio il risultato prima della ripresa. Nel secondo tempo si compie il sortilegio del derby del Tigullio, una maledizione bianconera per il Chiavari Caperana perché al minuto 92° ci pensa Michele Currarino a chiudere con il sinistro i giochi e consegnare il derby alla Lavagnese.

Ecco la rete di Currarino scelta per voi oggi come “Gol del Pomeriggio”:





Ennesima stracittadina vinta sul filo di lana dagli uomini di Dagnino: ecco il servizio del nostro Simone Maggi:

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO ANCHE SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME.

LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

DEDICATO A: CHIEDETECI UN RICORDO, PROVEREMO A RIPROPORVELO

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE.

DILETTANTISSIMO XD (SU IG): UN VIDEO AL GIORNO PER STRAPPARVI UNA RISATA PRIMA DI CENA!

CAPITANO, MIO CAPITANO: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN CAPITANO NEL MONDO DEI DILETTANTI

C’È SOLO UN PRESIDENTE/DIRIGENTE: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN PRESIDENTE!

UNO… IN PIÙ: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN GRANDE NUMERO UNO DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO

MA SE GHE PENSO: GENOVESI… D’ESPORTAZIONE!

NEXT GEN: ASCOLTIAMO LE PAROLE DELLE GIOVANI PROMESSE DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO!