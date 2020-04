Il “Gol del Pomeriggio” scelto oggi dalla redazione di Dilettantissimo risale a quasi un anno fa, il 19 maggio 2019: si tratta della rete di De Vincenzo con la maglia del Via dell’Acciaio.

19/05/2019, Prima Categoria C, al Morgavi va in scena la finale di Play Off tra Sampierdarenese e Via dell’Acciaio. La vincente di oggi andrà ad affrontare quella del giorone D. Una partita emozionante, che termina 2-3 in favore degli ospiti: la rete da noi scelta è proprio quella che sblocca l’incontro dopo soli otto minuti di gioco: che tiro, quello dell’attaccante Emanuele De Vincenzo! Il classe ’94 porta anche a casa il pallone, siglando la propria tripletta in una finale di play off: davvero non male… Ecco la rete di De Vincenzo:

Ed ecco il servizio del match SAMPIERDARENESE – VIA DELL’ACCIAIO di Alessia Bianchi (immagini e montaggio di Alice Elisetti)

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

DILETTANTISSIMOTV E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.

ECCO LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE

CAPITANO, MIO CAPITANO: UN’INTERVISTA AL CAPITANO DI UNA SQUADRA DILETTANTE

C’È SOLO UN PRESIDENTE: UN’INTERVISTA AL PRES DI UNA SQUADRA DILETTANTE

UNO… IN PIÙ: UN’INTERVISTA AL PORTIERE DI UNA SQUADRA DILETTANTE

DEDICATO A: CERCHIAMO DI ACCONTENTARE LE VOSTRE RICHIESTE!

IG STORIES: SEGUI LE INTERVISTE IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM!

E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.

ECCO LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE

CAPITANO, MIO CAPITANO: UN’INTERVISTA AL CAPITANO DI UNA SQUADRA DILETTANTE

C’È SOLO UN PRESIDENTE: UN’INTERVISTA AL PRES DI UNA SQUADRA DILETTANTE

UNO… IN PIÙ: UN’INTERVISTA AL PORTIERE DI UNA SQUADRA DILETTANTE

DEDICATO A: CERCHIAMO DI ACCONTENTARE LE VOSTRE RICHIESTE!

IG STORIES: SEGUI LE INTERVISTE IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM!