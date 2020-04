Il “Gol del Pomeriggio” selezionato oggi risale al 29 settembre 2017: è la rete di Donaggio, con la maglia del Vado!

Al “Faraggiana” riparte l’Eccellenza 2016/2017, l’Albissola di Monteforte affronta il Vado di Tarabotto. Prima contro seconda, sono sei i punti di distanza tra le due formazioni ponentine: spettatrice interessata la Genova Calcio, seconda a pari con i vadesi. Lo scontro al top di Eccellenza finisce 1-2 per gli ospiti. Succede tutto nel primo tempo: al gran gol di Donaggio risponde Doffo per i padroni di casa; ci pensa poi la trasformazione di Di Pietro su calcio di rigore a sigillare il risultato in favore dei rossoblù.

La rete scelta da noi oggi è quella di Luca Donaggio, che porta la palla sul suo piede buono e lascia partire un “missile terra-aria” che toglie le ragnatele dalla porta e batte un incolpevole Gianrossi. Ecco la rete di Donaggio:

Ecco il servizio integrale di ALBISSOLA – VADO a cura di Simone Maggi:

