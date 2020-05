Per il nostro “Gol del Pomeriggio”, oggi bisogna ritornare indietro di qualche anno: abbiamo infatti selezionato… la rete di Fabris!

Stagione 2014/2015, campionato di Eccellenza (21/12/2014): a Borzoli la capolista Ligorna affronta la Sestrese. Il match finisce 2-2: ad aprire le danze ci pensa proprio la rete di Fabris al 43′ per i verdestellati, che raddoppiano nella ripresa con Ferraro; ma il Ligorna non molla e rimonta nei minuti finali, grazie ai gol dell’ex Gianni Di Pietro e di Loris Costa.

Facciamo parlare le immagini, ecco la rete di Fabris (43′):

La rete selezionata è quella di Andrea Fabris (Sestrese), che ha sbloccato l’incontro: punta l’avversario, cerca il secondo palo e realizza una vera e propria perla, una parabola imprendibile che supera Cellerino. Davvero un gol pazzesco, che manda in estasi il nostro Giampaolo Pastorino… e allora ecco il servizio (immagini e montaggio a cura di Andrea Giannotti): guardate sino alla fine, potrete trovare uno dei nostri passati “Dilettantissimo XD”:

