Il “Gol del pomeriggio” che vi proponiamo oggi è la rete di Gerboni (Bargagli) in LITTLE CLUB – BARGAGLI!

1 febbraio 2014, Prima Categoria B: al Monsignor Sanguineti il Little Club capolista affronta il Bargagli di Cappanera. Match pirotecnico, partita maschia come la definisce il nostro Luca Moscariello, terminata 2-2 dopo novanta minuti di emozioni. La rete scelta oggi è quella di Mattia Gerboni del provvisorio 1-2: punizione battuta da Carlino (autore tra l’altro della prima rete del Bargagli, sempre su calcio di punizione) che trova l’incornata imperiosa di Gerboni che trafigge la rete difesa dall’estremo difensore rossoblù. Gioia effimera, che dura solo 120 secondi: a Pigliacelli basteranno infatti solo due minuti per riportare in parità le sorti del risultato.

Per il nostro “Gol del pomeriggio”, ecco allora la rete di Gerboni:

Ecco invece il servizio completo del match a cura di Luca Moscariello (immagini e montaggio di Simone Maggi):

